Бердянськ вже п'яту добу без води. Комунальники майже цілодобово намагаються ліквідувати аварію на каналізаційному колекторі. Та сьогодні сталася нова - обрушилась ще одна частина колектора. Коли місту нарешті дадуть воду? Наші кореспонденти знають відповідь на це питання.

Роботи на місці обвалу колектора не припиняються ані на хвилину. Поки працівники водоканалу намагаються розрити і витягти зруйновані бетонні труби, підрядники - запустили додаткову гілку для перекачування каналізаційних стоків.

"Труба готова на 100 процентов, сейчас делаются врезки для того, чтобы в эту трубу подать напоры из насосных", - говорить Раміль Фахардінов, головний механік підприємства Райагропромснаб.

Допомогли і київські колеги.

"Привезли две насосные установки автономные, по 300 кубов перекачки в час. Которых нет к сожалению ни в Запорожской области ни в ближайших здесь областях", - говорить Олександр Македонський, директор КП "Бердянськводоканал".

Та поки ремонтники намагалися полагодити колектор в одному місці, сьогодні - прорвало в іншому. Нове провалля утворилося за кілька метрів від храму. Тепер тут демонтують паркан.

"Призвали к работе наших добрых прихожан, которые откликнулись и сейчас вот разместили, МСЧ на нашей территории разместило палатку, чтобы общими усилиями, не унывая, преодолеть эту беду нашего города Бердянска", - говорить Віталій Гогунський, настоятель Свято-Нікольського храму.

Після того, як працівники водоканалу виявили провалля, - вирішили оглянули вулицю, під якою тягнуться труби колектора. І побачили - просідання плити. Допоки не упевнилися, що небезпеки немає - рух транспорту було перекрито.

"Срочно остановили движение и проверили, подняли плиты, проверили, там проходит тоже коллектор. Проверили состояние дороги. Пока мы видим, что вроде бы там провала нет", - говорить Олександр Македонський, директор КП "Бердянськводоканал".

Аварія на колекторі сталася ще в неділю ввечері. На глибині майже десять метрів - одразу в чотирьох місцях. Тоді ж відключили централізоване водопостачання. Адже діватися стокам - було просто нікуди. І нечистоти могли затопити весь центр Бердянська. Воду привозили у цистернах. Аби набрати її - люди шикувалися у черги. А деякі просто з відрами і баклажками пішли до моря.

"Нет, не устали, потому что рядышком живем. И благодаря тому, что погода сопутствует. Если бы ветер от туда, никто б воды не набрал. И сколько б это длилося когда такая трагедия случилась. Если б был мороз, градусов 20, здесь бы на месяцев два не было бы", - говорить Віктор, пенсіонер.

Чому обвалився колектор, збудований у 2002 році, і який мав простояти щонайменше - 30 років, вже зацікавились в поліції та місцевій прокуратурі. Не виключно, що тоді, замість нових труб, у землю закопали - старі.