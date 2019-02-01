Выборы-2019: ЦИК зарегистрировал еще двух кандидатов [ Редактировать ]
ЦИК зарегистрировал еще двух кандидатов на выборы на пост президента Украины. Соответствующее решение принято на заседании в пятницу, 1 февраля, передает "РБК-Украина".
Число официально зарегистрированных кандидатов в президенты возросло до 28.
"Вопрос первый о регистрации кандидата Николая Габера. Проект постановления утвержден", - заявила председатель ЦИК Татьяна Слипачук.
По словам членов ЦИК, Габер является помощником-консультантом народного депутата, член патриотической партии Украины, выдвигается в порядке самовыдвижения.
Также комиссия проголосовала зарегистрировать кандидатом народного депутата Юрия Деревянко, который выдвигается от партии "Воля".
Ранее мы писали о том, что ЦИК зарегистрировал Зеленского кандидатом в президенты.
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