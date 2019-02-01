ЦИК зарегистрировал еще двух кандидатов на выборы на пост президента Украины. Соответствующее решение принято на заседании в пятницу, 1 февраля, передает "РБК-Украина".

Число официально зарегистрированных кандидатов в президенты возросло до 28.

"Вопрос первый о регистрации кандидата Николая Габера. Проект постановления утвержден", - заявила председатель ЦИК Татьяна Слипачук.

По словам членов ЦИК, Габер является помощником-консультантом народного депутата, член патриотической партии Украины, выдвигается в порядке самовыдвижения.

Также комиссия проголосовала зарегистрировать кандидатом народного депутата Юрия Деревянко, который выдвигается от партии "Воля".

Ранее мы писали о том, что ЦИК зарегистрировал Зеленского кандидатом в президенты.