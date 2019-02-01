У Києві оголосили підозру винуватцеві масштабної аварії [ Редактировать ]
Винуватцеві масштабної ДТП у столиці оголосили підозру. 29-річному водієві Audi - загрожує до восьми років ув'язнення. Зараз він у лікарні - під наглядом правоохоронців.
Напередодні ввeчері на площі Перемоги біля Цирку- зіткнулися 5 автомобілів. На відео видно, як білий Audi вилетів на великій швидкості і протаранив автомобілі, які стояли на повороті.
Основний удар припав на Mazdу. Жінка, яка була за кермом, загинула. Ще троє травмовані. Очевидці підозрюють, що судячи з поведінки - винуватець ДТП був під дією наркотиків.
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