Євросоюз закликав Росію негайно звільнити Павла Гриба [ Редактировать ]
Негайно звільнити Павла Гриба - закликали Росію в ЄС. Про це написала у Твіттері речниця Європейської служби зовнішніх зв'язків Майя Косьянчич.
У Брюсселі занепокоєні погіршенням здоров'я політв'язня. І закликали надати йому усю необхідну медичну допомогу.
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