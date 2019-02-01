Євросоюз відмовився переглядити угоду про "Брекзит"

Євросоюз не переглядатиме угоди про "Брекзит". На цьому наголошують і в керівництві ЄС, і окремі європейські лідери. Такі заяви лунають на тлі останніх рішень британського парламенту