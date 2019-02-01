Українських моряків у Москві відвідали громадські спостерігачі [ Редактировать ]
Трьох поранених моряків, яких нещодавно перевели з "Матроської тишини" до "Лефортово," - відвідали московські громадські спостерігачі. Звітують: військовополонених утримують в ізоляторі під наглядом лікарів.
Бранці скаржаться на біль після поранень, однак травми вже затяглися. Медики видали їм необхідні ліки, одному з українців призначили ін'єкції, - йдеться у повідомленні спостережної місії.
Її представники порадили аміністрації ізолятора - обстежити моряків у цивільній лікарні.
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