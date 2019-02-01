Медики видали їм необхідні ліки, одному з українців призначили ін'єкції

Трьох поранених моряків, яких нещодавно перевели з "Матроської тишини" до "Лефортово," - відвідали московські громадські спостерігачі. Звітують: військовополонених утримують в ізоляторі під наглядом лікарів.

Бранці скаржаться на біль після поранень, однак травми вже затяглися. Медики видали їм необхідні ліки, одному з українців призначили ін'єкції, - йдеться у повідомленні спостережної місії.

Її представники порадили аміністрації ізолятора - обстежити моряків у цивільній лікарні.