Цієї ночі на сході України - поранено українського армійця. Бойовики шість разів відкривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил. Застосовували заборонені Мінськом калібри, при цьому постійно змінюючи місця ведення вогню - повідомили у штабі.

Зокрема, з потужних мінометів і кулеметів противник вів вогонь біля Кряківки та Кримського. З гранатометів обстрілювали околиці Станиці Луганської.

А в районі Пісків ворог цілив з мінометів та БМП. Жодна ворожа провокація не залишилася без відповіді: одного бойовика знищено, двох поранено.