Біля Пісків бойовики вели вогонь із мінометів та БМП [ Редактировать ]
Цієї ночі на сході України - поранено українського армійця. Бойовики шість разів відкривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил. Застосовували заборонені Мінськом калібри, при цьому постійно змінюючи місця ведення вогню - повідомили у штабі.
Зокрема, з потужних мінометів і кулеметів противник вів вогонь біля Кряківки та Кримського. З гранатометів обстрілювали околиці Станиці Луганської.
А в районі Пісків ворог цілив з мінометів та БМП. Жодна ворожа провокація не залишилася без відповіді: одного бойовика знищено, двох поранено.
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