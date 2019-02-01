Некоторые люди не умеют хранить тайны. Астрологи утверждают, что это связано с тем, под каким знаком зодиака рожден человек, пишет "обозреватель".

Весы

Весы любят привлекать к себе внимание. Они это делают и своей болтовней, в том числе. Однако, когда представители этого знака получают возможность говорить, то слишком усердствуют, чтобы показаться в глазах других лучше, чем они есть на самом деле.

Также Весы обожают спорить и доказывать свою правоту. Поэтому, если вы с ними в чем-то не согласны - ожидайте долгих и напряженных дискуссий, в которых они никогда вам не уступят.

Рак

Если Раки молчат, значит они умерли. Это действительно самый болтливый знак зодиака. Иными словами, Раки живут, чтобы постоянно о чем-то говорить. Также они довольно умны и интеллектуальны, а это значит, что могут поддерживать беседы на любые темы. Причем с огромнейшим удовольствием.

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