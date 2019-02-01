Украина и Турция проконсультируются о введении зоны свободной торговли [ Редактировать ]
В ближайшее время состоятся политические консультации о введении зоны свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и Турцией. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает "Интерфакс-Украина".
По словам Климкина, уже в ближайшее время пройдут политические консультации.
"Мы говорили о нашем будущем соглашении о ЗСТ во время заседания совместной группы стратегического планирования Украина-Турция. 4 млрд долларов товарооборота - это очень далеко от нашего потенциала", - сказал Климкин.
По словам главы МИД, также состоятся консультации по соглашению о социальном обеспечении.
"Все больше украинцев работает в Турции, все больше турецких граждан работает в Украине. У нас в ближайшее время пройдут экспертные консультации, и нам нужно это соглашение", - пояснил Климкин.
Ранее мы писали о том, что между Украиной и Канадой появится зона свободной торговли.
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