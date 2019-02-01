Убийство пары в Николаеве: стрелку избрали меру пресечения [ Редактировать ]
В пятницу, 1 февраля, в Николаеве суд арестовал на 60 суток без права внесения залога местного жителя, который расстрелял супружескую пару у здания Ленинского суда 30 января. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.
Правоохранители инициировали служебное расследование по поводу полноты и качества сбора материалов о невыполнении решения суда относительно долговых обязательств подозреваемого.
Ранее оказалось, что стрелок и жертвы были родственниками.
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