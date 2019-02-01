В Британии из-за непогоды закрывают школы [ Редактировать ]
В Великобритании из-за непогоды отменены десятки авиарейсов и закрыты сотни школ, пишет "Униан".
В частности, этой ночью в части Шотландии температура воздуха упала до - 14 по цельсию. Это самый низкий показатель за 7 лет.
От метели также страдают центральные и южные районы страны.
В частности, на заснеженной трассе в графстве Корнуолл застряли двести автомобилей. Водители по несколько часов ждали эвакуаторов, с задержками работает общественный транспорт.
Чрезвычайные службы советуют водителям быть осмотрительными и заранее проверять, смогут ли их машины проехать по дороге. Синоптики предупреждают, что непогода задержится в Великобритании и на выходные.
В Великобритании отменены десятки авиарейсов и закрыты сотни школ
Ранее сообщалось, что в Украине начнутся морозы.
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