Євросоюз показує, що жити можна й по-іншому! Несподівана новина з Румунії - там заморожують тарифи на газ та електроенергію до 2022 року. Так вирішили в Національному агентстві з регулювання енергетики.

Ціни на газ уже заморозили, а на електроенергію з березня. Крім того, якщо румунських споживачів не влаштовує ціна від конкретного постачальника, держава може його замінити!

Ще несподіваніші новини з Італії. Там вирішили знизити пенсійний вік. За наявності трудового стажу, на пенсію можна буде вийти не в 67 років, а в 62. Також італійці матимуть право на так званий "базовий дохід". Це 780 євро щомісячної соціальної допомоги приміром, для безробітних.

От цікаво, якщо це дозволено в Європі, то чому не можна в Україні? Хоча б тарифи не підвищувати.