"Нафтогаз" має встановити лічильники трьом мільйонам українців - Володимир Гройсман [ Редактировать ]
Цього тижня з'явилася ще одна вимога від уряду до "Нафтогазу" - забезпечити повний облік споживання газу в Україні. Володимир Гройсман заявив, що компанія має забезпечити всіх українців безкоштовними газовими лічильниками.
Гроші на це повинні передбачити у фінансовому плані "Нафтогазу". Йдеться про понад три мільйони споживачів, які й досі не мають лічильників.
"Всі мають бути зацікавлені у тому, щоби дуже чітко прораховувати - хто і скільки споживає газу в Україні. А не так, як я сьогодні, що газовики один між одним, один на одного починають списувати обсяги газу. Ті кажуть: "Ті вкрали", а ті кажуть: "Ті вкрали". Для того, щоб ніхто нічого не вкрав, треба просто елементарно зробити облік. Нам потрібен лічильник. Чиє це завдання? Це завдання того, хто постачає газ. І другий із пунктів в цьому рішенні, рекомендувати "Нафтогазу України" забезпечити всіх громадян України безкоштовними лічильниками. Більше того, там є пункт рішення в тому, щоб міністерство економіки врахувало ті кошти, які будуть витрачені "Нафтогазом" на лічильники, у фінансовому плані "Нафтогазу". І тоді ми будемо точно знати, хто скільки виробляє, куди постачає і скільки споживає", - говорить Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.
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