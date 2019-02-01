Надзвичайний комунальний стан: чому українці залишаються без води серед зими? [ Редактировать ]
Майже тиждень без води! У таких умовах живе Бердянськ. Півміста позбавлено найнеобхіднішого через звичайну аварію. Але подібних звичайних аварій по Україні було вже стільки, а комунікації такі зношені, що все це можна назвати надзвичайним комунальним станом. Тему продовжить Ірина Баглай.
Гейзери посеред зими. Автомобілі, що провалюються в ями з окропом. Таких карколомних комунальних спецефектів - в інтернеті - купа! Щомісяця - по кілька роликів. І виробник один - Україна.
Старт опалювального сезону у нас вже давно відбувається - під гучні прориви труб. І це при тому, що все літо комунальники невтомно тестують систему, а більшість українців - загартовується під холодним душем.
"Ежесуточно устраняется порядка 40 аварийных повреждений, бывает и 50", - говорить В'ячеслав Карачун, заступник директора структурного підрозділу Київські теплові мережі КП"Київтеплоенерго".
Пік проривів у столиці припав на жовтень. Тільки дали тепло в квартири, як одразу - рвонуло! Лише за одну добу тоді сталося більше ста аварій. Причина - старі труби.
"Процентов 80 теплосетей исчерпали свой срок эксплуатации", - говорить В'ячеслав Карачун.
Геннадій Рябцев
"Ситуація доходить до абсурду"
По всій Україні прориває - і теплотраси, і водогони, і колектори.
"Наклонился набрал водички. А если бы была волна. То весь бы был мокрый".
Так уже тиждень у Бердянську люди крутяться, аби набрати води. Бо в їхніх оселях комунальна посуха. Майже у половини міста немає води аварію на каналізаційному колекторі. Там обвалилася залізобетонна труба. Одразу в чотирьох місцях.
"Которые были уложены в 2002 году должны были простоять 35 лет, простояли 15. Скорее всего были не качественные сами материалы, трубы которые провалились", - говорить Олександр Македонський, директор КП "Бердянськводоканал".
Хто тоді у Бердянську нажився на трубі - точно поки невідомо. Хоча вже озвучують пеші версії: про підміну нових труб на старі. А ще людям сьогодні повідомили - воду віднослять вже сьогодні.
"Труба готова на 100 процентов, сейчас делаются врезки для того, чтобы в эту трубу подать напоры из насосных", - говорить Раміль Фахардинов, головний механік Райагропромпостач.
А до цього в Бердянськ перекидали техніку з інших міст, зі столиці привезли насос для перекачування нечистот. Бо ж Бердянськ був на межі екологічної катастрофи! Якби всі нечистоти потрапили в Азовське море.
25 січня без води залишилася центральна частина міста Кам'янське, а це 2-3 тисячі абонентів. Все через прорив труби на проспекті Свободи. Аварія сталась о другій годині дня. Фонтан з під землі затопив прилеглі вулиці.
А це вже Дніпро. Тут також посеред дороги починають бити фонтани та бігти водоспади. На вулиці Передовій близько години вирував гейзер на кілька метрів вгору. А на Суворова - затопило вулицю. Люди - традиційно сидять без води.
"Недавно, к стати, не сколько дней назад, я в окно смотрела, тут уже что-то качали. Уже просто вот здесь вот все".
Тут знову рвонуло трубу з холодною водою. Комунальники відкачують її двома насосами. Кажуть, інакше перекрити воду не можуть. Власне як і гарантувати, що поривів більше не буде. Бо ж щороку зношеність комунікацій зростає на 10 відстоків
"Ситуація не лише консервується ситуація погіршується", - говорить Геннадій Рябцев, експерт з енергетичних питань.
Наш енергетичний експерт Геннадій Рябцев - і сам не раз був жертвою комунальних катаклізмів. Чергову діру в трубі знайшли якраз під його будинком.
"Виявилось що труби немає залишились лише обідок від труби яка проржавіла наскрізь, дуже важливо з якого матеріалу труби", - говорить Геннадій Рябцев, експерт з енергетичних питань.
А з матеріалом проблеми. Бо для спритних чиновників труби - це золоті корупційні жили! На паперах - якісні та дорогі, в реальності - в рази дешевші. Зрештою, якістю металу ще з радянських часів жертвували. Щоправда, тоді з інших причин.
"За планової економіки ці труби мали регулярно виймати замінювати на нові і в такий спосіб залучалися велика кількість комунальників і завантажувалась промисловість", - говорить Геннадій Рябцев.
Та зараз старі труби намертво поховані в землі. А чиновники навіть карту комунальних загроз та бід склали. Найгірша ситуація з водопостачанням зараз у Львові, Луганській та Донецькій областях. На межі аварійності - Харківщина. А от рекордсмен із проривів теплотрас - Київ.
"Упор на 2019 год планируется поменять порядка 100 км сетей стоимостью 686 млн грн", - говорить В'ячеслав Карачун.
Та з комунікаціями в нас ситуація майже, як із дорогами. Для повної реанімації системи - потрібні космічні суми. Лише на Київ понад мільярд доларів! Без інвестицій такий тягар точно не подужати. Та поки головне фінансове джерело ремонтів - люди. Точніше, гроші, які вони щомісяця платять за комуналку. Та за ці гроші - систему не оновити. Інакше тарифи зростатимуть безкінечно.
"У нас встановлючи тарифи держава забуває про те, що вони мають не лише стимулювати споживачів до скорочення споживання, а й стимулювати компанії до підвищення ефективності їхньої діяльності", - говорить Геннадій Рябцев.
Та поки метод стимулювань не діє. А комунальники грають у нескінченний квест - залатай діру і вгадай, де рване завтра. Головне, аби ця гра - не закінчилася трагічно.
Як 2006 року в Алчевську. Коли через прорив магістральної тепломережі - багатотисячне місто перетворилося на місце техногенної катастрофи.
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