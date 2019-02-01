Найважливіше запобігти провокаціям у сам день виборів та під час підрахунку голосів

Посилити відповідальність за порушення під час виборчої кампанії закликали правоохоронці. Відповідний законопроект уже розроблений, та депутати не поспішають за нього братися. Чому це важливо? Та які порушення вже зафіксовані МВС? Розбиралися наші кореспонденти.

Незаконна агітація. Тіньове фінансування виборчої кампанії. І вже виборча класика - підкуп.

А ще сумнозвісна гречка, каруселі та мертві душі в списках. Це виборчі реалії - добре знайомі майже всім українцям.

500 звернень до поліції, 9 кримінальних проваджень і майже сто адмінпротоколів - "урожай" лише за місяць від початку цієї виборчої кампанії.

Їхні обличчя всюди. На телеекранах і на білдбордах. Активну агітацію ведуть усі учасники президентських перегонів. От тільки не всі чесну. У соцмережах безліч повідомлень про "роботу". Кандидати формують свої - "армії" помічників.

"Очевидно, що до півмільйона людей буде задіяно в агітаційних мережах. Це робота агітаторів. Це робота спостерігачів, це зарплати і доплати працівникам виборчих штабів - а йдеться про цілу армію. Про величезну кількість людей. Як правило, це завжди були тіньові фінансові ресурси", - говорить Олексій Кошель, голова Комітету виборців України.

За законом, діяльність кандидатів має фінансуватися в межах виборчого фонду. На сьогодні в Цвк зареєстровані майже 3 десятки претендентів. І лише дев'ятеро відкрили потрібні рахунки.

"Кожен кандидат в президенти може відкрити цей виборчий фонд лише після того, як він офіційно стане кандидатом. Тому ЦВК звертала увагу на те, що було дуже багато виборчої реклами навіть до початку виборчого процесу", - говорить Наталія Бернацька, член Центральної виборчої комісії.

Якщо ж рахунку немає, а робота з виборцями є - це тіньове фінансування.

"Умовно кажучи, навіть канапку чи каву для спостерігачів чи агітаторів повинні купувати в межах виборчого фонду. З цим є завжди проблема", - говорить Олексій Кошель, голова Комітету виборців України.

"Фінансування виборчої кампанії може відбуватися тільки з рахунків виборчого фонду. Тільки з цих грошей які були, зрозумілі, може фінансуватися виборча кампанія. Не за счет корупційних грошей, не за счет незрозумілих дарувань чи пожертвувань", - говорить Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України.

На такі факти у МВС обіцяють реагувати - серйозно. Навіть спеціальний меморандум підписали із громадськими активістами. Аби виборчий процес контролювали не лише правоохоронці або посадовці. Але й юристи, журналісти та незалежні експерти з громадської ініціативи "Стоп політичній корупції". Вже розпочав роботу прес-центр. Активісти оперативно повідомляють про порушення під час виборчої кампанії.

"Від того, наскільки чесними прозорими та справедливими бууть результати виборів - це задасть вектор розвитку нашої держави. Тому ми вирішили сфокусувати зусиля активістів, журналістів, правозахисників, які входять до наших ГО саме на цьому аспекті - виборчому процесі. Вся інформація, яка надходить до нас - вона далі аналізується нашими юристами і далі за належністю направляється - або в правоохоронні органи, або в ЦВК", - говорить Роман Бочкала, кординатор ініціативи "Стоп політичній корупції".

Та найважливіше, - запобігти провокаціям у сам день виборів та під час підрахунку голосів.

Одна з можливих схем фальсифікацій - голоси заробітчан. Адже зараз за кордоном трудяться щонайменше 4 мільйони українців. Тож поле для махінацій велике.

"Людина, яка видала бюлетень родичу чи комусь знайомому, підтримуючи іншого кандидата, а ми будемо мати з прикордонної служби довідку, що ця людина прибувала за рубіжом, а навпроти її фамілії є підроблений розпис і виданий бюлетень - це уголовна справа. Це доводиться за 3 секунди - це тюрма відразу", - говорить Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України.

А ще Аваков просить депутатів посилити покарання за порушення на виборах. Приміром, за махінації із бюлетенями - два роки в'язниці. За підкуп виборців до 6 років. До речі, порушників вже ловлять.

У містечку Кілія на Одещині жінці загрожує 5 років тюрми за злочинну схему, що була застосована під час місцевих виборів. Вона купувала голоси по 600 гривень.

"Об'єднатися повинні всі. Від звичайного громадянина і до осіб, які займають відповідальне становище. Непотрібно громадянину знати санкції чи статті. Він повинен розуміти - що це є порушення. Йому надійшла якась пропозиція матеріального характеру. І це є порушення. Він, фактично, продає своє право голосу", - говорить Максим Цуцкірідзе, заступник начальника Управління Головного слідчого управління Нацполіції України.

Гречка за голос хоч і перевірений часом спосіб, та вже застарілий. Зараз в арсеналі - навіть безготівкові перекази. А ще деякі агітатори почали незаконно збирати персональні дані виборців.

"Якщо є ознаки підкупу, тобто - він може бути як грошовий. Фінансовий - надання коштів, так і негрошовий - наприклад, товари, послуги, цінні папери, лотереї і таке інше - тоді звичайно треба звертатися першочергово до поліції, до спостерігачів міжнародних та українських, до засобів масової інформації", - говорить Ольга Айвазовська, голова правління громадянскої мережі Опора.

Ольга Айвазовська очолює громадську організацію Опора, яка стежить за чесністю виборів. Акивісти вже зафіксували сотні порушень. А в Кропивницькому на представника Опори навіть напали! За цим фактом уже й кримінальне провадження розпочали.

Скандали й порушення під час волевиявлення не лише українська дійсність. Грузія. Нещодавні президентські вибори навіть досвідчених спостерігачів здивували. Протягом усієї кампанії кандидати обмінювалися компроматами та не гребували адмінресурсом. А в день виборів по всій країні почалися каруселі та підкупи. Тож Грузія випробування на виборчу чесність -не пройшла.

Чи пройде Україна?

"Нас будуть чекати доволі жорсткі методи. але дуже важливо, щоб ці методи не переходили рамки законодавчого поля і рамки етики", - говорить Олексій Кошель, голова Комітету виборців України.

А політичні ставки цього року надвисокі. Це і президентське крісло, і депутатські мандати.