Винуватець виїхав на перехрестя і протаранив автомобілі, що просто стояли на місці

Чергова дикунська аварія! Розбиті п'ять авто, жінка, водій однієї з машин, загинула. ДТП сталася напередодні в Києві. Винуватець виїхав на перехрестя і протаранив автомобілі, що просто стояли на місці.

Свідки стверджують, що поводився водій неадекватно і, можливо, був під дією наркотиків. Наразі він у лікарні під охороною поліції. Завтра порушника доправлять до суду, де оберуть запобіжний захід.

Йому загрожує до восьми років в'язниці.