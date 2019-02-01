Масштабна аварія у Києві: винуватцеві загрожує вісім років за ґратами [ Редактировать ]
Чергова дикунська аварія! Розбиті п'ять авто, жінка, водій однієї з машин, загинула. ДТП сталася напередодні в Києві. Винуватець виїхав на перехрестя і протаранив автомобілі, що просто стояли на місці.
Свідки стверджують, що поводився водій неадекватно і, можливо, був під дією наркотиків. Наразі він у лікарні під охороною поліції. Завтра порушника доправлять до суду, де оберуть запобіжний захід.
Йому загрожує до восьми років в'язниці.
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