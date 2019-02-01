"Ми захистимо українських аграріїв від рейдерських атак" - Юрій Бойко [ Редактировать ]
Меморандум про взаємну підтримку підписав сьогодні Юрій Бойко з українськими аграріями. Планується переглянути систему держпідтримки аграрного сектора. Держава повинна підтримувати фермерів, а не великі агрохолдинги, наближені до влади.
Політик наголосив: аграрії забезпечують 40 відсотків валютної виручки і створюють 17 відсотків ВВП країни, проте не мають достатньо державного захисту. Зокрема від однієї з найгостріших проблем агросектора - рейдерства.
"Нам потрабіно, в рамках меморандуму який був підписаний бути послідовними, наполегливими, щоб збільшувати державну підтримку, державна підтримка має бути мінімум 10 мільярдів, ми маємо повернути пільговий режим, який існував, і який надав поштовх для розвитку сільського господарства, наступного бюджету ми повинні закласти три мільярди гривень на зменшення вартості кредитів, і кредити мають бути не 20 відсотків, а значно дешевшими, і ще багато речей нам потрібно зробити щоб сільське господарство дійсно відчуло що держава піклується, це запорука і продовольчої безпеки і зростання експортного потенціалу нашої країни", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, засновник "Опозиційної платформи - За Життя"
"Цей документ розроблявся аграріями з усієї нашої країни, більше півроку ми працювали над важливими для нас питаннями, яким ми бачимо ринок землі, оподаткування в Україні, якою ми бачимо деражавну підтримку, на сьогодні це дуже практичний документ, під який, під кожен із пунктів нами розроблені проекти законів, проекти рішень постанов, які необхідно приймати щоб це реалізувати", - говорить Андрій Дикун, голова "Всеукраїнської аграрної ради".
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