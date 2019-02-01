Насильство в Україні: як притягнути винних до відповідальності [ Редактировать ]
Сексуальні домагання та й взагалі злочини проти статевої свободи і недоторканності людей - це особлива категорія справ, які довести до кінця вкрай важко. Жертви бояться говорити відверто, а злочинці часто користуються владою - або в родині, або в суспільстві - і залишаються безкарними. Що потрібно робити, щоб змінити це? Ганна Маляр - юристом-кримінологом, в ефірі "Подробиці тижня" дала відповідь на це питання.
- Чому на заході так багато говорять про сексуальні домагання, а у нас майже тиша, ніби нічого й не відбувається? Харасмент буває і у нас, як і усі інші подібні злочини.
- В Україні не менш поширенні сексуальні домагання, і ми говоримо про це менше лише тому, що ми в цивілізаційному розвитку знаходимось на сходинку нижче. Ми все ще перебуваємо на стадії патріархального суспільства.
- Чи погоджуєтесь ви, що подібні справи вкрай важко довести до суду? Чому так відбувається? І що можна зробити, щоб полегшити притягнення винних до відповідальності?
Власне цим і користуються насильники. Довести складно тому, що, по-перше, немає свідків. По-друге, що це зненацька відбувається. Жінки не встигають зафіксувати цей процес домагання. Для того, щоб дістати телефон і все записати потрібен певний час. А в цей час вона може рятувати своє життя. І все, доказів не має
- Якщо доказів немає, то злочинець не буде покараний? Чи ще щось можна зробити?
Тільки заява потерпілої, звісно, її замало для того, щоб звинуватити, тим більше засудити насильника. Тому в цій ситуації поради такі:
1. Проговорити цьому чоловіку, що відбувається. Тому що дуже часто чоловік не розуміє, що це вже є домагання. Він навіть думає, що у такій спосіб він лестить жінці, що він її обдаровує своєю увагою. Тому важливо проговорити, що зараз вже відбувається насильство. Що відповідальність за примушення у статевий зв’язок - це вже злочин. Вже з цього етапу людина може нести кримінальну відповідальність.
2. Якщо це були якісь натяки, то ви можете приготуватися і вже мати якісь фіксуючі пристрої при собі, записувати аудіо та відео.
Раніше ми писали про те, що в Новій Каховці згвалтували і пограбували жінку.
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