Сексуальні домагання та й взагалі злочини проти статевої свободи і недоторканності людей - це особлива категорія справ, які довести до кінця вкрай важко. Жертви бояться говорити відверто, а злочинці часто користуються владою - або в родині, або в суспільстві - і залишаються безкарними. Що потрібно робити, щоб змінити це? Ганна Маляр - юристом-кримінологом, в ефірі "Подробиці тижня" дала відповідь на це питання.

- Чому на заході так багато говорять про сексуальні домагання, а у нас майже тиша, ніби нічого й не відбувається? Харасмент буває і у нас, як і усі інші подібні злочини.

- В Україні не менш поширенні сексуальні домагання, і ми говоримо про це менше лише тому, що ми в цивілізаційному розвитку знаходимось на сходинку нижче. Ми все ще перебуваємо на стадії патріархального суспільства.

- Чи погоджуєтесь ви, що подібні справи вкрай важко довести до суду? Чому так відбувається? І що можна зробити, щоб полегшити притягнення винних до відповідальності?

Власне цим і користуються насильники. Довести складно тому, що, по-перше, немає свідків. По-друге, що це зненацька відбувається. Жінки не встигають зафіксувати цей процес домагання. Для того, щоб дістати телефон і все записати потрібен певний час. А в цей час вона може рятувати своє життя. І все, доказів не має

- Якщо доказів немає, то злочинець не буде покараний? Чи ще щось можна зробити?

Тільки заява потерпілої, звісно, її замало для того, щоб звинуватити, тим більше засудити насильника. Тому в цій ситуації поради такі:

1. Проговорити цьому чоловіку, що відбувається. Тому що дуже часто чоловік не розуміє, що це вже є домагання. Він навіть думає, що у такій спосіб він лестить жінці, що він її обдаровує своєю увагою. Тому важливо проговорити, що зараз вже відбувається насильство. Що відповідальність за примушення у статевий зв’язок - це вже злочин. Вже з цього етапу людина може нести кримінальну відповідальність.

2. Якщо це були якісь натяки, то ви можете приготуватися і вже мати якісь фіксуючі пристрої при собі, записувати аудіо та відео.

Раніше ми писали про те, що в Новій Каховці згвалтували і пограбували жінку.