Украина заинтересована начать масштабную закупку высокотехнологичного оборонного оборудования из США, в том числе дополнительных комплексов летального оружия (Javelin).

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, сообщает пресс-служба Кабмина.

По ее словам, Украина надеется стать активным участником американской программы "Иностранное военное финансирование".

"Помощь США продолжает совершенствовать подготовку боевых частей Вооруженных сил Украины, их оборудование, медицинское и материально-техническое обеспечение. Надеюсь, что с новым законодательством наше сотрудничество станет еще крепче", - отметила она.

В свою очередь, представитель США в группе стратегических советников высокого уровня Министерства обороны Украины генерал-лейтенант Вооруженных сил США Кит Дейтон отметил, что его команда сфокусирована на том, чтобы помочь Украине внедрять качественные реформы оборонного сектора.

"Я хорошо понимаю сложность условий, в которых оказалась Украина, однако не нужно искать причины, тормозящие процесс преобразований в стране. При имеющихся возможностях необходимо настойчиво работать, не останавливая процесс реформирования сектора безопасности и обороны Украины", - добавил представитель США.

Ранее мы уже писали о том, что США предоставят Украине новое оружие.