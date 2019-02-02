Закупка оружия в США: в Кабмине сделали заявление [ Редактировать ]
Украина заинтересована начать масштабную закупку высокотехнологичного оборонного оборудования из США, в том числе дополнительных комплексов летального оружия (Javelin).
Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, сообщает пресс-служба Кабмина.
По ее словам, Украина надеется стать активным участником американской программы "Иностранное военное финансирование".
"Помощь США продолжает совершенствовать подготовку боевых частей Вооруженных сил Украины, их оборудование, медицинское и материально-техническое обеспечение. Надеюсь, что с новым законодательством наше сотрудничество станет еще крепче", - отметила она.
В свою очередь, представитель США в группе стратегических советников высокого уровня Министерства обороны Украины генерал-лейтенант Вооруженных сил США Кит Дейтон отметил, что его команда сфокусирована на том, чтобы помочь Украине внедрять качественные реформы оборонного сектора.
"Я хорошо понимаю сложность условий, в которых оказалась Украина, однако не нужно искать причины, тормозящие процесс преобразований в стране. При имеющихся возможностях необходимо настойчиво работать, не останавливая процесс реформирования сектора безопасности и обороны Украины", - добавил представитель США.
Ранее мы уже писали о том, что США предоставят Украине новое оружие.
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