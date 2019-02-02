В Киеве маршрутка №576 с пассажирами врезалась в фуру на Кольцевой дороге напротив гипермаркета "Ашана".

Об этом сообщает "Информатор".

"Богдан" двигался по направлению в сторону проспекта Победы. По словам одного из пассажиров, машину стало "водить" по дороге. В результате чего она врезалась в припаркованную на обочине фуру.

От удара у маршрутки вылетело лобовое стекло, а мужчину, который сидел справа от водителя, зажало между сиденьями. Он не смог самостоятельно покинуть салон. Спасатели вырезали потерпевшего с помощью бензореза. Его госпитализировали с серьезными травмами головы и ног.

Кроме того, в аварии пострадали еще около пяти пассажиров. Им оказали первую помощь и также госпитализировали с травмами головы и конечностей.

Обошлось без погибших. Водитель "Богдана" отделался царапинами и испугом. Комментировать случившееся он отказался, но пассажиры утверждали, что он был очень уставшим и невнимательным. А маршрутное такси находилось в плохом техническом состоянии.

У фуры незначительно повредился задний бампер. Водителя грузового авто на месте не было. Его поиском занимается следственно-оперативная группа, транспорт зарегистрирован в Черкассах.

При каких обстоятельствах произошло ДТП, на данный момент неизвестно. На месте работали шесть карет скорой помощи, сотрудники ГСЧС, патрульные и следственно-оперативная группа.

Детали происшествия установит следствие.

Напомним, что 31 января на площади Победы в Киеве столкнулись пять автомобилей. В результате аварии погибла женщина.