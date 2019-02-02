В Запорожской области нашли труп [ Редактировать ]
Фото: УНН
В Запорожье в заброшенном доме нашли труп, передает УНН со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Труп был завернут в одеяло.
Правоохранители установили, что лицо неустановленного пола находится в таком состоянии около года.
Телесных повреждений на трупе не обнаружено.
Ранее сообщалось, что в Киеве нашли мужчину с огнестрельным ранением.
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