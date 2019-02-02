В Запорожье в заброшенном доме нашли труп, передает УНН со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Труп был завернут в одеяло.

Правоохранители установили, что лицо неустановленного пола находится в таком состоянии около года.

Телесных повреждений на трупе не обнаружено.



Ранее сообщалось, что в Киеве нашли мужчину с огнестрельным ранением.