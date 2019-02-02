2 февраля в Днепре на улице Маяковского, возле "ДЗМО", тепловоз снес Subaru. Поезд протащил авто несколько десятков метров. Инцидент произошел около 5:00, сообщает "Информатор".

Предварительно, водитель Subaru выехал на железнодорожный мост случайно, следуя советам навигатора. Там мужчина пробил колесо, а потому ехать дальше не смог. Далее водитель пошел искать помощи в сторону завода, а второй мужчина, находившийся в салоне, пошел в другую сторону, чтобы предупредить машинистов.

Мужчина показывал водителю тепловоза, что впереди есть преграда и машинист применил экстренное торможение, однако, остановить состав не успел. Груженый поезд протащил автомобиль более 70 метров.

Автомобиль Subaru сильно пострадал, однако происшествие обошлось без человеческих жертв. У тепловоза повреждена одна из фар.

На место прибыло несколько экипажей патрульной полиции и спасатели. После того, как полицейские сделали все необходимые замеры, автомобиль оттащил локомотив, который вызвали специально для этих целей.

Правоохранители предложили водителю пройти освидетельствование, чтобы убедиться, что мужчина не употреблял спиртное. Драгер показал, что мужчина трезв.

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