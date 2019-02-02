Фото: для защиты населения Украины долг за ЖКУ в 55,6 млрд грн должен быть списан

Задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг за декабрь выросла на 7,9 млрд грн – с 47,7 млрд до 55,6 млрд грн на конец декабря 2018 года. А в 2013-м задолженность составляла 12,1 млрд грн.

Рост задолженности за жилищно-коммунальные услуги на 16,5% за месяц – это приговор преступной политике власти, бездумно повышающей тарифы. Потому что полную ответственность за обнищание украинцев и непомерные цифры в платежках несет именно власть, которая пляшет под дудку МВФ и прочих своих заокеанских хозяев.

Для того чтобы защитить граждан Украины и не допустить хаоса в системе ЖКХ, партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" выступила с инициативой принятия закона о списании задолженности граждан Украины за коммунальные услуги. Уже в ближайшие дни законопроект будет внесен в парламент. И мы будем добиваться списания всех 55,6 млрд грн.

Этим решением мы сможем защитить обнищавшее население Украины, которое не способно выплачивать коммунальные долги по вине действующей власти.