В центре Николаева произошла массовая драка [ Редактировать ]
В центре Николаева в ночь на 2 февраля произошла массовая драка, передает "Корреспондент".
Драка произошла на пересечении проспекта Центрального и улицы Московской.
На видео засняты несколько человек, находящиеся по всей видимости в нетрезвом состоянии. Мужчины выясняли отношения на бульварной части проспекта, часто выбегая на дорогу. Один из участников драки лежал прямо на проезжей части.
Дебоширов пытались успокоить проезжающие мимо водители, очевидцы произошедшего вызвали на место полицию.
Ранее сообщалось о жестоком избиении школьницы.
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