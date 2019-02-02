Браконьеры жестоко убили беременную лосиху в Львовской области [ Редактировать ]
В лесах Львовской области браконьеры жестоко убили беременную лосиху. Растерзанное тело животного утром 31 января нашел егерь, сообщили в пресс-службе Львовского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.
"В кроваво-снежной каше были остатки лосихи, которая в этом году вместе со своими годовыми лосенятами облюбовала себе лесные культуры в квартале 22 Грабовского лесничества ГП Буского лесного хозяйства возле самой дороги, где зимой всегда смаковала с ними ветки осины и ивы. От несчастного животного, нелюди оставили голову без языка, ноги, куски кожи и внутренности, среди которых впоследствии обнаружили два сформированных эмбриона", - говорится в сообщении. Об инциденте сообщили сотрудникам Нацполиции.
Специалисты отмечают, что мясо беременного животного является вредным для человека из-за избыточного количества гормонов.
Ранее сообщалось, что в столичном озере заживо сварились рыба и черепахи
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