В Киеве вспыхнул масштабный пожар (видео) [ Редактировать ]
Фото: Информатор
2 февраля на улице Красноткацкой в столице произошел масштабный пожар.
Об этом сообщает "Киев Оперативный", публикуя соответствующее видео.
"Прямо сейчас что-то очень серьезно пылает на Красноткацкой. Детали происшествия выясняются", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о пожаре в Киеве возле станции метро "Дарница".
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