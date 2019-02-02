Наши предки считали, что углы в доме обладают мистическими свойствами. И даже в наше время незамужние девушки боятся обедать на углу стола, а ребенок в качестве наказания за провинность отправляется родителями в угол. Как углы в доме на нас влияют?

Углы в доме бывают впадающие и выдающиеся. Зависимо от этого, они обладают разными энергетическими свойствами. Выдающиеся углы несут сильный поток негативной энергии и могут подавлять человека, приводя к плохому самочувствию и ощущению беспомощности. Впадающие углы забирают у нас негативную энергетику.

Например, если ребенок капризничает, то его можно поставить ненадолго в угол, обязательно впадающий, чтобы он вобрал в себя все его негативные эмоции. А если вы вернулись домой в очень плохом настроении и переполненными негативных эмоций, то также постойте немного в таком уголке, чтобы избавиться от негатива.

На углу нельзя принимать пищу, так как считается, что негативная энергия угла будет поглощать силы человека и это негативно скажется на его жизненной удаче, судьбе и здоровье, пишет kolobok.ua.

"Красный" и "черный" угол

"Красный" угол находится справа от входной двери и в этом месте принято было располагать иконы, которым следует помолиться при входе в дом, и обеденный стол, чтобы в доме всегда был достаток. Если в дом заходили гости и они были желанными и почетными, то их приглашали за стол ближе к "красному" углу.

Наши предки верили: если в доме умер человек, то его душа еще обитает в доме именно в "красном" углу в течении сорока дней после его кончины. Поэтому в это время при принятии пищи для души покойного также на стол клали комплект столовых приборов.

Чтобы принести в дом счастье, радость и благополучие, после сбора урожая в дом приносили первый и последний сноп и размещали его именно в "красном" углу.

"Черный" угол расположен справа от входных дверей. По преданию, в "черном" углу живет домовой. Его нужно кормить и задабривать: для этого наши предки в этом углу на выступ высотой 25 – 30 см ставили различные сладости, чтобы задобрить домовенка. Также там размещали веник, чтобы он выметал нечистую силу из дома.

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