В Полтаве на ребенка упала ледяная глыба (фото) [ Редактировать ]
В Полтаве в субботу, 2 февраля, ледяная глыба упала на голову малолетней девочке. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции области.
Инцидент случился около 13:00 возле остановки общественного транспорта Октябрьская по улице Соборности.
Сейчас ребенку оказывают помощь врачи.
Правоохранители открыли уголовное производство по статье о служебной халатности. Начато досудебное расследование.
Напомним, что синоптики спрогнозировали в Украине потепление до +14 градусов.
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