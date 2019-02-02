Масштабна пожежа в столиці. Від ранку неподалік станції метро "Лісова" палають склади, де зберігалися будівельні матеріали. За кілька годин полум'я охопило площу в 10 тисяч квадратних метрів. Пожежу намагаються загасити понад сто рятувальників, задіяно більш як 30 одиниць техніки.

Навколо складської будівлі постійно перевіряють повітря на наявність шкідливих речовин. Показники у межах норми, - заявили у ДСНС. Постраждалих, за останньою інформацією, немає.

"Велика площа приміщень, відсутність перегородок, відсутність гідрантів ускладняло гасіння пожежі. Вогонь поширювався через наявність горючих предметів. Рятувальники працюють в дуже складних умовах, під час гасіння вони винесли назовні більше 10 газових балонів, тим самим попередили можливий вибух", - говорить Світлана Водолага, речниця ДСНС у Києві.