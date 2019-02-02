У Києві зайнялися склади з будівельними матеріалами [ Редактировать ]
Масштабна пожежа в столиці. Від ранку неподалік станції метро "Лісова" палають склади, де зберігалися будівельні матеріали. За кілька годин полум'я охопило площу в 10 тисяч квадратних метрів. Пожежу намагаються загасити понад сто рятувальників, задіяно більш як 30 одиниць техніки.
Навколо складської будівлі постійно перевіряють повітря на наявність шкідливих речовин. Показники у межах норми, - заявили у ДСНС. Постраждалих, за останньою інформацією, немає.
"Велика площа приміщень, відсутність перегородок, відсутність гідрантів ускладняло гасіння пожежі. Вогонь поширювався через наявність горючих предметів. Рятувальники працюють в дуже складних умовах, під час гасіння вони винесли назовні більше 10 газових балонів, тим самим попередили можливий вибух", - говорить Світлана Водолага, речниця ДСНС у Києві.
по теме
В Киеве масштабный пожар охватил завод (видео)
В Дарницком районе Киева, на территории радиозавода спасатели ликвидировали пожар
В Киеве вспыхнула многоэтажка (фото)
В пятницу ночью, 25 января, в Киеве, в квартире на 14 этаже 16-этажного дома произошел пожар
У Києво-Печерській Лаврі горіла двоповерхова будівля
Зайнялося в одній з кімнат на другому поверсі, потім вогонь перекинувся на дах
Пожар в здании Киево-Печерской Лавры ликвидирован
В понедельник, 14 января, в Киеве, на территории Киево-Печерской Лавры вспыхнул пожар
Масштабный пожар у "Дарынка": появилось жуткое видео
В сети появилось видео масштабного пожара на складах у "Дарынка" в Киеве