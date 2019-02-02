Тривають конфлікти навколо релігійних громад. Цього разу протистояння сталося на Одещині - в селі Ярославка Саратського району. Чого побоюються парафіяни? Про це далі в сюжеті.

Вже кілька днів жителі Ярославки охороняють Свято-Покровський храм - чекають захоплення. Тиждень тому одне з Інтернет-видань написало, що їхня парафія нібито перейшла під юрисдикцію новоствореної Православної церкви України. Серед селян нібито збирали підписи - і вони погодилися.

"Я просто была в шоке вообще. Как это мог кто-то написать и решить за все село, я не могу понять это! Мы будем стоять до последнего за свою церковь! Кто хочет другую церковь - пусть строит себе новую церковь!", - говорить Катерина Подгорна, жителька Ярославки.

Через це днями Ярославці скликали релігійну громаду. Та провели голосування згідно із Законом, прийнятим у січні Верховною Радою. До участі допустили лише парафіян храму. Їм запропонували визначитись: з якою церквою вони хочуть бути далі.

"В результате все 238 человек проголосовали за то, чтобы церковь оставалась в Украинской православной церкви под предводительством преосвященнейшего Митрополита Онуфрия", - говорить Юрій Христюк, Ярославський сільський голова.

Проте опоненти погрожували парафіянам як у соцмережах, так і особисто. Мовляв, другого лютого приїдуть до Ярославки - і вже самі проводитимуть богослужіння. Настоятель храму, як може, заспокоює людей: він теж на боці УПЦ.

"Вы знаете, это просто уже нервов не хватает! Мы не знаем, что будет сегодня! А не дай Бог, кровь прольётся - вы представляете, что это может быть? Хотелось бы, чтоб они пришли - чтоб мы поговорили! Но вот: их нет!", - говорить Георгій Велков, настоятель Свято-Покровського храму Одеської єпархії УПЦ.

Проконтролювати ситуацію приїхали активісти громадської організації "Вільний вибір громади". Кажуть - релігійна громада в Ярославці рухається виключно правовим шляхом.

"Тобто це чудовий приклад для всієї релігійної громади Української православної церкви на території всієї держави: як потрібно в нелегкі часи відстоювати свої інтереси", - говорить Руслан Лінда, координатор громадської організації "Вільний вибір громади".

Утім, схожі спроби змінити юрисдикцію парафій фіксують і в інших населених пунктах Одещини. Днями - теж у Саратському районі - голова райдержадміністрації намагався організувати збори територіальної громади в селі Михайлівка. За даними "Опозиційної платформи - За життя", чиновники теж збиралися заохочувати парафіян до нової церкви. Але з появою активістів - злякалися та передумали.

" Якщо б дійсно відбувались якість об'єднавчі процеси саме в церкві - це справа була б громад, священнослужителів і так далі, а це відбувається за прямим тиском держави, Президента. Чиниться тиск, колосальний тиск на громаду, на священнослужителів, їх викликають до СБУ, до інших правоохоронних органів, влада займається прямим підкупом громадян. Не зважаючи на це - громади, більшість громад поки що залишаються в Українській православній церкві. Я впевнений, що так і залишиться!", - говорить Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".

Парафіяни, які опинилися в епіцентрі цих протистоянь, наразі побоюються провокацій та появи так званих тітушок. Хоча запевняють - свої храми захищатимуть лише мирним шляхом.