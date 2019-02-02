"Жовті жилети" повернулися на вулиці Франції. Протести тривають уже 12 вихідні поспіль. Незважаючи на поступки влади, люди продовжують тиск на президента Макрона. Чого вимагають - знає Світлана Чернецька.

Знову субота, і знову - протест. На Єлисейських полях не проштовхнутися. Втім, нинішній мітинг відрізняється від попередніх. У людей в руках транспаранти вже не з вимогою знизити ціни, а із закликом припинити насильство над протестувальниками.

"Для мене дуже важливо бути тут сьогодні, розповісти свою історію як жертви. Адже я не хуліган, не з тих, хто кидає речами в поліцейських. Я прийшов на протест без захисту, без маски чи шолома. Я просто прийшов виказати своє невдоволення, а повернувся без одного ока. Це неприпустимо", - говорить Патрік Гальянд, учасник акції протесту.

На цьому банері фото людей, які постраждали під час сутичок з поліцією. За приблизними підрахунками, з початку масових протестів близько двох тисяч людей отримали поранення. Найсерйозніші травми - пошкодження очей. Один із лідерів руху Жером Родрігес ризикує втратити око. Минулої суботи під час акції в нього влучила гумова куля.

"Стріляти в народ зброєю війни, це така нині Франція? Це таке життя в країні свободи? Ми просто хочемо повних холодильників, а отримуємо кулю в око", - говорить Жером Родрігес, лідер руху "жовтих жилетів".

Французька поліція вже використала понад 9 тисяч гумових куль проти мітингарів. Утім, незважаючи на заклики протестувальників, державна рада Франції дозволила правоохоронцям і далі застосовувати травматичні пістолети. Мовляв, це необхідно для збереження громадського порядку. Тим більше що кілька разів рух "жовтих жилетів" уже виходив з-під контролю. Особливо, коли радикальні учасники протесту трощили вітрини магазинів та підпалювали автівки. А від рук протестувальників постраждали близько тисячі поліцейських.