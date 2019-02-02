Битва за врожай. На Сумщині у Глухові захопили сільгосппідприємство. Як наслідок - уже чотири місяці сотні робітників не отримують зарплатню. Розлючені люди пішли на штурм. Подробиці - далі в матеріалі.

Рейдерська атака на "Росток-Холдинг" - одну з найбільших аграрних компаній в Україні - триває вже п'ятий місяць поспіль. Фактично робота агропідприємств групи паралізована з жовтня 2018 року.

Цього тижня гарячою точкою стало одне з підприємств агрохолдингу в Глухові, що на Сумщині. За період управління представниками Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, які є співучасниками рейдерського захоплення "Росток-Холдинг", сюди, як і на інші підприємства групи компаній "Росток-Холдинг", завезено озброєних "тітушок". Останні застосовують фізичне насильство до працівників компанії, погрожують їм зброєю, нищать майно. Наразі повністю заблоковано роботу всіх підприємств холдингу.

"Тут самая настоящая банда, которая обворовує наше село, наш народ...Я жителька села Славута - нас таких допенсионного віку багато. Він дав нам роботу. Хороші дєньги платит, а шо робиться? Все постало, не дають робить. Кукуруза вон в поле лежить, вже пропала, а в поле скільки стоить не убрано?", - говорить Галина Чилікіна, працівниця "Росток-холдингу"

"По Глухову 3 тисячі гектарів чи більше стоїть кукурудзи неубраної, тільки загнали - все опечатали, комбайни не одтавали молотить", - говорить Олександр Радченко, агроном.

Робітники потрапити на підприємство не можуть - його заблокували невідомі, які ховають свої обличчя.

"А чому ви ховаєте своє обличчя? Можете себе назвати?"

За словами юристів компанії - приводом для блокування стала сфальшована заява колишнього бізнес-партнера Якова Грібова до мажоритарного власника групи "Росток-Холдинг" Віктора Купавцева, в результаті чого успішне та прибуткове підприємство стало мішенню рейдерів.

"Маючи урожаю на суму майже 40 мільйонів доларів, підприємство паралізовано. Підприємство не може виплачувати зарплату. Підприємство не може виконувати свої зобов'язання перед контрагентами, перед банками. Створюється штучна ситуація для того, щоб виникла прострочена заборгованість, для того, щоб банки пред'являли кредитові зобов'язання для дострокового погашення. Для того ,щоб у банків дисконтом, придбати право вимоги за цими кредитами за мінімальними цінами. Ми вже маємо ситуацію, що одна із компаній, яка пов'язана із замовником кримінального провадження - Грібова, викупила права вимоги у банка "Південного"", - говорить Сергій Василишин, адвокат агрохолдингу "Росток-Ходинг".

"Суд восстановил меня на работе, внесли в реестр, но пока снова - не поучается пройти на работу. Предприятие заблокировано, не производится реализация продукции, заблокированы счета. Мы не имеем возможности выплачивать зарплату людям, арендную плату не можем. Рассчитываться с бюджетом по налогам", - говорить Микола Козлов, директор Сумського підрозділу компанії "Росток-холдинг".

Робітники спробували зайти на підприємство. З відчаю полізли хто у вікна, бо двері заблоковані.

Перед другими дверима адмінкорпусу починається справжня бійка. Поліція перекриває вхід і не пускає робітників.

Невідомі, які забарикадувалися всередині, використовують сльозогінний газ - страждають навіть працівники поліції, проте правоохоронці продовжують захищати будівлю від хліборобів. Під час сутички "тітушки" застосовують проти кореспондентів громадської організації "Стопкор" "поліцейський" газ "Терен".

Розлючені хлібороби хапають кількох "тітушок".

"Снимай балаклаву".

Поліцейські садять їх в авто. У цей же час один із невідомих охоронців спокійно стоїть біля правоохоронців. А за кілька хвилин там же із цивільної машини в поліцейську автівку починають перевантажувати спецзасоби.

"А чому спецспорядження перегружають з цивільної машини у службову? Чи це не є порушення інструкції? Ми коментарі не даємо".

Тим часом біля адмінкорпусу ситуація загострюється. Невідомі, що забарикадувалися всередині, починають стріляти з рушниці. А потім - навіть цілитися в натовп.

А за кілька хвилин у тому ж вікні з'являється людина в поліцейській формі.

Згодом на сільгосппідприємство прибувають спецпризначенці й керівництво із Сум.

"Зараз буде проведено огляд місця пригоди, всі я пропоную покинути територію, всі - і одна і друга сторона, ми візьмем поліція під охорону. Поліція охорони, тут е начальник - я його десь бачив. Скільки людей надо дамо - до вирішення питань", - говорить Микола Лушпієнко, начальник ГУНП у Сумській області.

В результаті працівників підприємства під наглядом поліції виводять за паркан.

"Мое мнение, шо всі проплачение. Все менти, все начальникі - хто больше денег той і прав".

Паралельно, заблокованими залишаються і інші підприємства "Росток-Холдинг" - в містах Ічня та Новгород-Сіверський.

"Що хочется сказать - звернутися до Генерального прокурора, звернутися до президента, розберіться будь-ласка з "Ростком". Ця ситуація виходить вже за рамки. Всі сьогодні зосереджені на виборчій програмі, а народ страдає. Подивіться скільки людей - 300-400 робітників", - говорить Віктор Купавцев, акціонер групи "Росток-холдинг".

Скільки ще люди повинні будуть виживати без роботи та зарплатні невідомо. В компанії сподіваються, що фахівцям НАБУ вдасться оперативно розібратися і зупинити свавілля. 10 січня розпочато досудове розслідування протиправних дій службових осіб Нацполіції, прокуратури і судів в Харківській області, а також службових осіб Національного агентства "АРМА".