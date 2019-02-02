Він був народним депутатом України

На 90 році життя помер відомий державний діяч Юрій Єльченко. Він був народним депутатом України, три роки очолював Міністерство культури УРСР.

Був головою підкомісії з питань міжреспубліканських відносин та комісії Верховної Ради України з питань державного суверенітету.

Діячі культури висловлюють щирі співчуття рідним та близьким померлого.