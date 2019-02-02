Помер відомий державний діяч Юрій Єльченко [ Редактировать ]
На 90 році життя помер відомий державний діяч Юрій Єльченко. Він був народним депутатом України, три роки очолював Міністерство культури УРСР.
Був головою підкомісії з питань міжреспубліканських відносин та комісії Верховної Ради України з питань державного суверенітету.
Діячі культури висловлюють щирі співчуття рідним та близьким померлого.
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