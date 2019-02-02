Як американці розважаються під час екстремальних морозів? І Чим насправді виявився загадковий вибух у небі над Кубою? Про це та інше - в нашому огляді.

Крижані штани. Під час аномальних морозів у США набирає обертів новий челендж. Американці виставляють на мороз мокрі штани, які миттєво застигають. Знімками свого одягу в незвичних позах жителі Штатів діляться в соцмережах. На фото з'являються цілі "сімейства" джинсів, поліцейська форма та навіть кімоно для карате під час поєдинку.

Ще однією розвагою у Штатах під час морозів стали шалені зачіски. Американка труснула мокрим волоссям на вулиці, і воно так і застигло дибки. Відео зі своєю курйозною зачіскою дівчина виклала в соцмережі. Воно вже стало популярним і зібрало десятки тисяч лайків.

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Меркель закриває сторінку у Facebook. Відеоповідомлення про своє рішення канцлер заздалегідь виклала на своєму особистому профілі. Меркель пояснила свій крок тим, що вже не очолює партію Християнсько-демократичний союз. Утім, вона зазначила: за її роботою на посаді канцлера можна буде й надалі стежити в соцмережах - на офіційній сторінці уряду у Facebook та в соціальній мережі Instagram.

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Загадковий вибух у небі над Кубою. Над провінцією Пінар-дель-Ріо з'явилася вогняна куля, після чого місцеві відчули сильну вібрацію. Спершу це явище розцінили як авіакатастрофу. Однак учені Кубинського інституту геофізики провели аналіз уламків і виявили - на острів впав метеорит. Версію підвердило й Кубинське міністерство науки. Науковці продовжуватимуть аналізувати уламки, щоб краще дослідити феномен.

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Вчені назвали ім'я найбагатшої людини в історії. Це африканський король Манса Муса, який на початку 14 сторіччя правив державою Малі, що на заході Африки. Зображення багатія можна побачити на репродукції середньовічного рукопису у штаті Ілінойс. Регіон був багатий на золото, яке вважалося найчистішим. Воно мало найбільший попит на ринках світу. Цей "бізнес" і контролював Муса.

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В індонезійському "Акваріумі" відсвяткували Новий рік за місячним календарем. Дайвери вбралися в костюми величезних левів та станцювали традиційний китайський новорічний танок. Його виконують на початку нового року вже протягом двох тисячоліть. За китайським повір'ям, лев приносить удачу. Тож керівництво "Акваріуму" впевнене - вистава принесе мир та єдність між усіма етнічними групами.

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Вперше в історії переможцем Кубка Азії з футболу став Катар. У фіналі чемпіонату катарська збірна обіграла Японію з рахунком 3:1. Тисячі людей зібралися на головній площі Дохи, щоб відсвяткувати перемогу. Футбольні фанати співали пісні та скандували кричалки. На деяких вулицях столиці навіть зупинився дорожній рух. Автомобілі вишикувалися в шеренгу, а пасажири розмахували багряно-білими прапорами Катару.

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У Массачусетсі розробили робота, що вміє професійно грати в дженгу. Машина будує вежі краще, ніж будь-яка людина. Завдяки захоплювачу із силовим зап'ястям і зовнішньою камерою, робот може побачити та відчути, який блок можна видалити, не зруйнувавши вежу.