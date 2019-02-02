В Закарпатской области заболеваемость гриппом превысила эпидпорог на 21%. Об этом сообщил председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль, говорится на его сайте.

Таким образом, показатель заболеваемости составляет 657 на 100 тыс. населения.

В течение недели (по состоянию на пятницу, 1 февраля) в медицинские заведения Закарпатья с симптомами острой респираторной вирусной инфекции обратилось 8 тысяч 281 человек, что на 52% больше, чем за предыдущие семь дней.

65% из всех заболевших - это дети до 17 лет, из них количество детей от 5 до 14 лет достигла 73 процентов. География наибольшего распространения болезни среди детей – Свалявский, Раховский, Мукачевский районы и Мукачево.

Эпидемические пороги превышены в Воловецком районе в 6 раз, в Межгорском – в 2 раза, в Ужгородском – на 42%, в Виноградовском – на 56%, в Великоберезнянском – на 19%.

Продлен карантин еще на неделю в школах Ужгорода, Ужгородского района, некоторых учебных заведениях Воловецкого района, а также школах Виноградовского, Межгорского, Иршавского, Великоберезнянского, Береговского и Раховского районов. Продлены каникулы до 8 февраля в школах Тячевского района.

Напомним, из-за кори в Одесской области без прививок не будут пускать детей в школу.