Заболеваемость гриппом превысила эпидпорог [ Редактировать ]
В Закарпатской области заболеваемость гриппом превысила эпидпорог на 21%. Об этом сообщил председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль, говорится на его сайте.
Таким образом, показатель заболеваемости составляет 657 на 100 тыс. населения.
В течение недели (по состоянию на пятницу, 1 февраля) в медицинские заведения Закарпатья с симптомами острой респираторной вирусной инфекции обратилось 8 тысяч 281 человек, что на 52% больше, чем за предыдущие семь дней.
65% из всех заболевших - это дети до 17 лет, из них количество детей от 5 до 14 лет достигла 73 процентов. География наибольшего распространения болезни среди детей – Свалявский, Раховский, Мукачевский районы и Мукачево.
Эпидемические пороги превышены в Воловецком районе в 6 раз, в Межгорском – в 2 раза, в Ужгородском – на 42%, в Виноградовском – на 56%, в Великоберезнянском – на 19%.
Продлен карантин еще на неделю в школах Ужгорода, Ужгородского района, некоторых учебных заведениях Воловецкого района, а также школах Виноградовского, Межгорского, Иршавского, Великоберезнянского, Береговского и Раховского районов. Продлены каникулы до 8 февраля в школах Тячевского района.
Напомним, из-за кори в Одесской области без прививок не будут пускать детей в школу.
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