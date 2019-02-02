В Полтаве впала в кому шестилетняя девочка, которая была травмирована осколком ледяной глыбы, упавшей с крыши пятиэтажного жилого дома по улице Соборности. Об этом сообщила врач-анестезиолог отделения интенсивной терапии Полтавской городской детской клинической больницы Юлия Чернявская.

Медик рассказала, что у потерпевшей диагностирована открытая черепно-мозговая травма, перелом костей свода черепа, ушиб головного мозга тяжелой степени, вследствие чего развилась кома первой степени, передает UA:Полтава.

Как сообщил начальник отдела коммуникаций полиции в Полтавской области Юрий Сулаев, по факту служебной халатности открыто уголовное производство. Хотя есть сомнения, что кто-то из служебных лиц будет наказан за этот случай.

Работники ЖЕО снимают с себя всякую ответственность, заявляя, что глыба сорвалась с балкона, который является частью приватной квартиры. Если бы глыба упала с крыши, у коммунальщиков все равно было бы оправдание: нет договора с жильцами этой многоэтажки на снятие сосулек и очистку кровли. В соответствии с законом "О жилищно-хозяйственных услугах", уборка снега и льда - это обязанность собственников объекта недвижимости, а коммунальщики могут лишь нанимать технику и людей, чтобы помочь им в этом. И еще оградить опасные места ленточками, на которые обычно реагируют далеко не все.

Кстати, место, на котором произошло несчастье, никак не было обозначено. А на первом этаже злополучного дома находится ряд магазинов и аптека, в которые покупатели заходят на собственный страх и риск.

За очистку крыши дома, с которого свалилась глыба льда, все же взялись спасатели, и к вечеру им удалось справиться с задачей.

Напомним, 2 февраля около 13.00 в результате падения ледяной глыбы на тротуар едва не погибла семья полтавчан - мама и ее двое несовершеннолетних детей. Большой кусок льда, сорвавшийся с крыши, рухнул в нескольких метрах перед людьми. Отломившийся осколок попал шестилетней девочке в голову, после чего ребенок потерял сознание.