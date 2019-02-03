В Бельгии семья устроила стрельбу в кафе [ Редактировать ]
Три человека получили ранения в результате стрельбы в одном из турецких кафе в бельгийском Антверпене. Об этом пишет Het Laatste Nieuws.
Полиция смогла задержать двух подозреваемых - отца и сына. Также полицейские изъяли оружие.
Двое из пострадавших в критическом состоянии.
Напомним, что в Николаеве расстреляли двоих человек на выходе из суда.
по теме
В Киеве 5-летнему ребенку выстрелили в голову
1 февраля, в Киеве на Лесном массиве произошла стрельба
Підозрюваному у вбивстві подружжя в Миколаєві обиратимуть запобіжний захід
Зловмисник посеред дня розстріляв чоловіка і жінку біля виходу з міського суду - слідчі встановили, що нападник заборгував подружній парі 40 тисяч доларів і не хотів віддавати
Стрельба в Николаеве: появились странные детали убийства семейной пары
Появились странные детали убийства семейной пары в Николаеве
На Корсике мужчина открыл огонь по прохожим, есть жертвы
В результате стрельбы также пострадал офицер полиции
Стрельба в Николаеве: появилось видео убийства пары у суда
В сети появилось видео расстрела мужчины и женщины на пороге Ленинского суда Николаева