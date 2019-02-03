Три человека получили ранения в результате стрельбы в одном из турецких кафе в бельгийском Антверпене. Об этом пишет Het Laatste Nieuws.

Полиция смогла задержать двух подозреваемых - отца и сына. Также полицейские изъяли оружие.

Двое из пострадавших в критическом состоянии.

Напомним, что в Николаеве расстреляли двоих человек на выходе из суда.