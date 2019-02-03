Нумерология: кем вы были в прошлой жизни [ Редактировать ]
Нумерология - учение о влиянии чисел на судьбу человека. Поговаривают, с ее помощью можно узнать главные черты характера, расшифровать судьбоносные знаки и даже предсказать будущее, пишет peopletalk.
Предлагаем вам узнать кем ты был в прошлой жизни. Для этого нужно сложить все цифры даты рождения. Например, вы родились 24.02.1995. Считаем: 2 + 4 + 0 + 2 + 1 + 9 + 9 + 5 = 32. Затем нужно продолжить складывать до простого числа: 3 + 2 = 5. Пять - число вашей души, с помощью которого вы узнаете, кем были в прошлой жизни. Рассказываем обо всех значениях.
Единица
Если при расчете у вас получилась единица, это означает, что ваша прошлая жизнь была связана с искусством. Возможно, вы были писателем или художником, правда, использовали свои способности больше как хобби. Реальный доход вам приносили прикладные науки.
Двойка
Двойка говорит о том, что в прошлой жизни вы занимали руководящую должность, были политиком или работали в благотворительной организации. В общем, стремились сделать жизнь людей лучше. Еще один возможный вариант - вы были связаны со сценой.
Тройка
Если при расчете получилась тройка, это означает, что ваша прошлая жизнь была связана с ораторским искусством. Возможно, вы часто выступали перед публикой или были преподавателем. Также люди с числом три в предыдущем воплощении могли увлекаться эзотерикой или религией.
Четверка
Четверка говорит о том, что в прошлой жизни вас привлекали точные науки. Возможно, вы были ученым или механиком, создавали что-то новое и постоянно экспериментировали. Также ваша деятельность могла быть связана с денежным оборотом.
Пятерка
Если у вас получилось число пять, значит, ваша прошлая жизнь была связана с законами. Возможно, вы были судьей, адвокатом или юристом. В общем, так или иначе помогали людям. А еще вы могли быть купцом или продавцом.
Шестерка
Число шесть говорит о том, что в прошлой жизни вы развивались духовно, служили людям или занимались благотворительностью. Возможно, вы работали в церкви или были врачом. К тому же, зарабатывали вы много, но часть денег отдавали другим.
Семерка
Если при расчете у вас вышла семерка, это означает, что свою прошлую жизнь вы посвятили науке. Вполне возможно, что у вас даже не было семьи, потому что все свободное время вы тратили на интеллектуальное развитие.
Восьмерка
Восьмерка говорит о том, что в прошлой жизни вы добились огромного успеха в работе. Она была связана с продажей недвижимости.
Девятка
Если у вас получилось число девять, то в прошлой жизни вы, скорее всего, были коллекционером. А еще вы могли заниматься искусством, творчеством или модой. В общем, вас привлекало все красивое.
Нумерология может раскрыть различные секреты вашей жизни. Узнайте о том, каким даром вас наградила дата рождения, что дата вашей свадьбы может рассказать о вашей семье, а также как смена фамилии влияет на судьбу.
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