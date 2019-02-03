Этим летом компания Apple должна по традиции представить новую версию операционной системы iOS 13. В сети уже появились первые подробности о ней и список устройств, которые, к сожалению, не получат обновление, пишет gagadget.

Операционная система iOS 13 принесет глобальный темный режим для более комфортного чтения, просмотра в темноте или при плохом освещении. При этом данный режим появится во всех приложениях и разделах меню настроек.

Также ожидаются улучшения в работе CarPlay, новые сервисы с видеоконтентом и электронными версиями журналов, новый домашний экран для планшетов iPad, возможность использовать закладки в различных приложениях, а также улучшения в системе управления файлами.

Кроме того, израильское издание Verifier поделилось списком устройств, для которых распространение iOS 13 не предусмотрено. Это iPhone 5s, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s и iPhone 6s Plus, планшеты iPad mini 2, iPad mini 3, iPad Air, iPad Air 2 и iPad mini 4 и плеер iPod touch шестого поколения.

Некоторые из этих моделей пока под вопросом: это iPhone 6s и iPhone 6s Plus, iPhone SE, а также iPad mini 4.

Конечно, пока это неофициальная информация, да и отказ в поддержке сразу нескольких поколений продукции вызывает сомнения. Но таким образом Apple может попытаться склонить пользователей на сторону новых смартфонов.

Анонс операционной системы iOS 13 ожидается на конференции Apple для разработчиков (WWDC, Worldwide Developers Conference) в июне 2019 года.

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