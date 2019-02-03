Неизданные произведения Джерома Дэвида Сэлинджера, написанные им в период затворничества, опубликует его сын Мэтт Сэлинджер, сообщает The Guardian.

"Отец завещал мне собрать все воедино, зная, что масштаб работы потребует много времени. Он 50 лет писал в стол, речь идет об огромном объеме рукописей. Так что дело не в нежелании или утаивании: как только материал будет готов, мы его опубликуем", - рассказал потомок знаменитого писателя.

Отметим, что последний рассказ Сэлинджера был опубликован в журнале New Yorker за 1965 год. Почти полвека писатель прожил отшельником, скрываясь от любопытных глаз в городке Корниш, штат Нью-Гэмпшир.

Права на рукописи Сэлинджера после его смерти унаследовали Мэтт и вдова писателя Колин О'Нил. С 2011 года они вместе работают над рукописями.

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