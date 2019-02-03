3 февраля, около 3:50, на улице Калиновой, в клубе "Бархат" случился конфликт. В клуб вызвали охрану, сообщает "Информатор".

Версий происходящего было несколько. По одной из них, компания повздорила с администратором клуба. По другой - в клубе началась драка и охрану вызвали из-за этого. Охранники решили действовать кардинально. Кто-то получил порцию из перцового баллончика в лицо, кому-то выбили зубы, кому-то порвали губу. У одного из пострадавших случился судорожный приступ. Патрульные оказали ему доврачебную помощь вплоть до прекращения приступа и приезда скорой.

Также помощь медиков понадобилась и другим участникам конфликта. Некоторые из них не собираются оставлять случившееся и обещали заявить в соответствующие органы. Личности конфликтующих установлены. На место вызвали следственно-оперативную группу.

Ранее сообщалось, что в Одессе посетители ночного клуба остались без одежды.