После того, как Россия в 2018 году устроила блокаду Азовского моря, пострадали украинские торговые порты "Бердянск" и "Мариуполь". Ущерб для морской отрасли Украины исчисляется миллиардами гривен. Такие данные привел министр инфраструктуры Владимир Омелян.



"Это - огромная сумма, цифра приближается к отметке 10 миллиардов гривен, если брать в совокупности и государственные предприятия, и "Администрацию морских портов Украины", и влияние на регион", - рассказал Омелян в интервью УНИАН.



По словам министра, в настоящий момент блокада снята, хотя судам все равно приходится в среднем до 15 часов ожидать на входе в Керченский пролив. Из-за таких простоев украинские порты недополучают прибыль.



"После всех этих событий судовладельцы неохотно предоставляют в фрахт свои суда, поскольку понимают риск убытков в случае возможного простоя судна. Поэтому им гораздо проще работать в акватории Черного моря с другими портами, чем с азовскими", - объяснил Омелян.