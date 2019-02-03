Украина оценила ущерб от блокады Азовского моря [ Редактировать ]
После того, как Россия в 2018 году устроила блокаду Азовского моря, пострадали украинские торговые порты "Бердянск" и "Мариуполь". Ущерб для морской отрасли Украины исчисляется миллиардами гривен. Такие данные привел министр инфраструктуры Владимир Омелян.
"Это - огромная сумма, цифра приближается к отметке 10 миллиардов гривен, если брать в совокупности и государственные предприятия, и "Администрацию морских портов Украины", и влияние на регион", - рассказал Омелян в интервью УНИАН.
По словам министра, в настоящий момент блокада снята, хотя судам все равно приходится в среднем до 15 часов ожидать на входе в Керченский пролив. Из-за таких простоев украинские порты недополучают прибыль.
"После всех этих событий судовладельцы неохотно предоставляют в фрахт свои суда, поскольку понимают риск убытков в случае возможного простоя судна. Поэтому им гораздо проще работать в акватории Черного моря с другими портами, чем с азовскими", - объяснил Омелян.
по теме
Тарифы на воду резко повысились: сколько придется платить
С 1 февраля в Киеве официально повысили тарифы на воду
Турция выделит ВСУ десятки миллионов - МИД
Турция будет предоставлять специальную помощь Вооруженным силам Украины на суммы в десятки миллионов долларов
СНБО намерен расширить санкции против российских банков - СМИ
На ближайшем СНБО могут быть расширены санкции по отношению к банкам, контролируемым странной агрессором
Цены на топливо: что ждет украинцев в феврале
Леонид Косянчук, экс-президент "Объединение операторов рынка нефтепродуктов", рассказал, каких изменений ждать в ближайшее время
Растаможка "евроблях": сколько заплатили украинцы
В ГФС рассказали, во сколько обошлось украинцам льготное таможенное оформление автомобилей на иностранных номерах