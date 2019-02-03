В Днепре вспыхнул жилой дом [ Редактировать ]
3 февраля в 10:54 в Службу спасения "101" сообщили о пожаре в частном жилом доме в Днепре. Инцидент произошел на улице Саранской.
В результате происшествия никто не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
По указанному адресу направили дежурные отделения 3-й государственной пожарно-спасательной части 8-го государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области. Спасатели прибыли на место происшествия и установили, что пожар возник внутри одноэтажного жилого дома. Огонь уничтожил диван, а также повредил домашнее имущество на общей площади 10 м².
Пожарным удалось локализовать возгорание в 11:23, а в 11:38 огонь был полностью ликвидирован. К тушению пожара привлекли 8 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
На месте инцидента работали патрульная полиция, спасатели и следователь. Причины пожара устанавливают правоохранительные органы.
Спасатели призывают жителей города быть осторожными. Всегда соблюдайте правила пожарной и личной безопасности в быту. А при первых признаках возгорания ни в коем случае не медлите и срочно звоните в Службу спасения по телефону "101", потому что каждая минута может стать решающей для вашей жизни и здоровья. Берегите себя и своих близких.
Ранее сообщалось, что в Киеве был масштабный пожар возле станции метро "Лесная".
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