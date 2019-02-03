В Венесуэле проходят масштабные протесты [ Редактировать ]
По всей Венесуэле в воскресенье, 3 февраля, проходят массовые акции протеста, участники которых призывают президента Николаса Мадуро подать в отставку, сообщает "Корреспондент".
Участники акций протеста призывают Мадуро оставить президентский пост, так как многие страны признают легитимным главой страны Хуана Гуайдо.
Также протестующие выражают благодарность США, Израилю, Колумбии, Бразилии и другим странам, признавшим Гуайдо президентом Венесуэлы.
Ранее сообщалось, что Европарламент принял резолюцию, которая признает Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы.
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