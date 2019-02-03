Из-за сильного наводнения в Австралии эвакуировали жителей [ Редактировать ]
На северо-востоке Австралии из-за наводнения, которое образовалось в результате сильных дождей, эвакуировали несколько тысяч человек, сообщает AFP.
Уровень воды поднялся больше чем на 2 метра, в результате чего произошло подтопление домов. Тысячи жителей были эвакуированы.
По словам директора Бюро метеорологии Австралии Брюса Анна, если дожди не прекратятся, то под водой окажутся еще более 20 тысяч домов.
Для остановки наводнения военнослужащие доставляют в пострадавшие регионы десятки тысяч мешков с песком для сооружения плотин.
Ранее сообщалось, что в Австралии разбился вертолет.
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