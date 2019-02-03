Очки известного серийного убийцы Теда Банди проданы на аукционе в США за $50 тыс. Покупателем необычного лота стал известный американский исследователь паранормальных явлений, ведущий сериала Ghost Adventures ("Призрачные приключения") Зак Баганс, сообщает TMZ.

Как рассказал сам коллекционер изданию, очки он купил сразу, как они были выставлен на продажу. "Сложно представить, что глаза чистого зла смотрели из этих очков на своих жертв. Они видели настоящий ад", - признался Баганс.

Тед Банди, также известный как Нейлоновый Убийца, использовал эти очки для маскировки во время охоты на своих жертв. Теперь они будут экспонироваться в одном из музеев Лас-Вегаса.

Теодор Роберт Банди убивал девочек и молодых женщин в США в 1974-1978 годах. Он признался в 30 убийствах, но точное количество жертв неизвестно. Пострадавшие от рук Банди женщины описывали его как "милого и харизматичного". Его казнили на электрическом стуле в 1989 году.

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