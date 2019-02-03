Руководитель пресс-службы патрульной полиции Львова Екатерина Рыбий сообщила, что на трассе Киев - Чоп из-за ДТП с пострадавшими временно заблокирован проезд. Об этом она сообщает в Facebook.

Рыбий рассказала, что недалеко от Винниковского моста произошла авария между грузовиком и микроавтобусом. Из-за ДТП госпитализировали водителя и пассажира микроавтобуса Iveco.

"После проведения следственных действий, патрульные организуют реверсивное движение", - сообщила Рыбий.

Ранее мы писали, что в Калужской области автобус с детьми попал в ДТП, есть пострадавшие.