На трассе Киев - Чоп заблокировано движение [ Редактировать ]
Фото: РБК-Украина
Руководитель пресс-службы патрульной полиции Львова Екатерина Рыбий сообщила, что на трассе Киев - Чоп из-за ДТП с пострадавшими временно заблокирован проезд. Об этом она сообщает в Facebook.
Рыбий рассказала, что недалеко от Винниковского моста произошла авария между грузовиком и микроавтобусом. Из-за ДТП госпитализировали водителя и пассажира микроавтобуса Iveco.
"После проведения следственных действий, патрульные организуют реверсивное движение", - сообщила Рыбий.
Ранее мы писали, что в Калужской области автобус с детьми попал в ДТП, есть пострадавшие.
по теме
Prev Next
03 февраля 2019 17:20
Пожар возле метро "Лесная" ликвидирован
Пожар начался в субботу, 2 февраля, около 12:00
03 февраля 2019 15:14
В Днепре вспыхнул жилой дом
К тушению пожара привлекли 8 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники