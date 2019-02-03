Возле станции метро "Холодная Гора" в Харькове в ночь на воскресенье, 3 февраля, обвалился торговый павильон на рынке "Сказка".

Отмечается, что обрушение произошло ночью, поэтому никто не пострадал.

В свою очередь рабочие, которые сейчас находятся на месте аварии, утверждают, что проводится реконструкция рынка.

На данный момент рынок работает в штатном режиме, рабочие ликвидируют последствия обрушения. Место аварии огородили лентой.

Ранее сообщали, что в Харькове на крупнейшем рынке рухнула крыша.