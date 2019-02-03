В Харькове рухнул торговый павильон (фото) [ Редактировать ]
Возле станции метро "Холодная Гора" в Харькове в ночь на воскресенье, 3 февраля, обвалился торговый павильон на рынке "Сказка".
Отмечается, что обрушение произошло ночью, поэтому никто не пострадал.
В свою очередь рабочие, которые сейчас находятся на месте аварии, утверждают, что проводится реконструкция рынка.
На данный момент рынок работает в штатном режиме, рабочие ликвидируют последствия обрушения. Место аварии огородили лентой.
Ранее сообщали, что в Харькове на крупнейшем рынке рухнула крыша.
по теме
В Харькове на крупнейшем рынке рухнула крыша (видео)
В Харькове на крупнейшем рынке "Барабашово" произошло частичное обрушение крыши
Жена Децла растрогала фанатов прощальным письмом
3 февраля ушел из жизни рэпер Кирилл Толмацкий более известен под псевдонимом Децл
Машину разорвало пополам: в Житомире произошло страшное ДТП (фото)
В ночь на 2 февраля, в Житомире на улице Короленко, 76 произошло ДТП: машину разорвало надвое
Жуткие кадры: в Алеппо обрушился жилой дом
В сирийском городе Алеппо обрушился жилой дом, в результате чего погибли по меньшей мере 11 человек
В Киеве "заминировали" центральную станцию метро
В четверг, 31 января, в Киеве станция метро закрыта из-за звонка о "минировании"