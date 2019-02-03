В Украине с 4 по 10 февраля будет аномально теплая погода. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В понедельник, 4 февраля осадки в виде дождя ожидаются только в Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях.

По прогнозу погоду народного синоптика Леонида Горбаня, что теплая погода в Украине продержится только до третьего, максимум до четвертого февраля.

"Во время небольшой оттепели 4 февраля в Украине пройдут дожди", - прогнозирует синоптик.

Что касается прогнозов на февраль, то Горбань уверен, что в месяце будет немало снежных дней. Первые февральские снегопады ожидаются уже 9-го числа. В дальнейшем снежными днями будут 18, 19, 23 и 27 февраля.

5 февраля - на западных областях пройдет снег с дождем, температура воздуха днем составит от +1 до +4 градусов, в центральных областях также от +1 до +4, без осадков, в северных и восточных от 0 до +2 градусов, на юге от +6 до +11..

6 февраля – средняя температура воздуха по стране днем составит +2 градуса. Ночью холодней всего в восточных областях – до -5 градусов мороза.

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