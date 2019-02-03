Погода на неделю: в Украину идет аномальное тепло [ Редактировать ]
В Украине с 4 по 10 февраля будет аномально теплая погода. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В понедельник, 4 февраля осадки в виде дождя ожидаются только в Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях.
По прогнозу погоду народного синоптика Леонида Горбаня, что теплая погода в Украине продержится только до третьего, максимум до четвертого февраля.
"Во время небольшой оттепели 4 февраля в Украине пройдут дожди", - прогнозирует синоптик.
Что касается прогнозов на февраль, то Горбань уверен, что в месяце будет немало снежных дней. Первые февральские снегопады ожидаются уже 9-го числа. В дальнейшем снежными днями будут 18, 19, 23 и 27 февраля.
5 февраля - на западных областях пройдет снег с дождем, температура воздуха днем составит от +1 до +4 градусов, в центральных областях также от +1 до +4, без осадков, в северных и восточных от 0 до +2 градусов, на юге от +6 до +11..
6 февраля – средняя температура воздуха по стране днем составит +2 градуса. Ночью холодней всего в восточных областях – до -5 градусов мороза.
Читайте также гороскоп на неделю с 4 по 10 февраля для всех знаков зодиака.
по теме
На выходных в Украине ударят крепкие морозы
В Украине на выходных, 26 и 27 января, ожидается небольшой снег, на юго-восточной половине страны прогнозируется небольшой мокрый снег и дождь, местами гололед, налипание мокрого снега, туман
В Украине потеплеет до +14
В ближайшие дни в Украине будет теплая погода без осадков
Погода в Украине: сурок Тимка сделал предсказание
В субботу, 2 февраля, в День сурка, народный синоптик - сурок Тимка
В Харькове нашли 100-килограммовую сосульку (фото)
На крышах домов Харькова образовались 100-килограммовые ледяные глыбы
Из-за шторма в США погибли три человека
Из-за непогоды были отменены более тысячи авиарейсов, школы, государственные учреждения были закрыты