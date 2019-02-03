В Днепре рассказали о появлении четырнадцатого ребенка в семье Ольги и Руслана Майгун. Новорожденную назвали Ольги и Руслана Майгун, сообщает в Facebook Родильное отделение перинатального центра 9-й больницы Днепра.

В этой семье растут семеро мальчиков и семеро девочек, причем самой старшей из них - Евгении - 26 лет, она уже создала свою семью.

В доме Майгун взяты за правило ежедневный труд, организация и творчество. Глава семьи - мастер на все руки, кроме всей домашней мужской работы обучил мальчиков работать на станках. Теперь трое подросших мальчиков (Степа, Тимофей и Сеня) - являются дизайнерами обуви. Кроме того, Тимофей был лучшим в школе в резьбе по дереву. Еще один сын Ольги - Павел - осваивает профессию повара - кондитера.

Школьница Люба имеет уникальный голос и занимается вокалом, половина детей из семьи играет на музыкальных инструментах.

С 2010 года Ольга Майгун имеет почетное звание "Мать - героиня", - отмечается в сообщении.

Напомним, недавно во Львове родилась девочка-богатырь.