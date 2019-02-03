На інтронізації був присутній і президент Петро Порошенко

У Києві в Софійському соборі відбулася інтронізація митрополита Київського і всієї України Епіфанія. Тобто відтепер він офіційний предстоятель Православної Церкви України.

Церемонію провели представник Вселенського патріархату, митрополит Гальський Еммануїл, член синоду ПЦУ Макарій та митрополит Вінницький Симеон. На інтронізації був присутній і президент Петро Порошенко.

"В Україні не буде державної церкви. Цей конституційний принцип був і залишиться непорушним. Переконаний, що незалежність та взаємна повага відкриває шлях до справжнього партнерства, держави і церкви. До спільної нашої праці - держави і церкви за для блага країни та народу", - заявив Петро Порошенко, президент України.