У Києві відбулася інтронізація митрополита ПЦУ Епіфанія [ Редактировать ]
У Києві в Софійському соборі відбулася інтронізація митрополита Київського і всієї України Епіфанія. Тобто відтепер він офіційний предстоятель Православної Церкви України.
Церемонію провели представник Вселенського патріархату, митрополит Гальський Еммануїл, член синоду ПЦУ Макарій та митрополит Вінницький Симеон. На інтронізації був присутній і президент Петро Порошенко.
"В Україні не буде державної церкви. Цей конституційний принцип був і залишиться непорушним. Переконаний, що незалежність та взаємна повага відкриває шлях до справжнього партнерства, держави і церкви. До спільної нашої праці - держави і церкви за для блага країни та народу", - заявив Петро Порошенко, президент України.
по теме
Петро Порошенко привітав українців з наданням Томосу
Томос привезли на Вінниччину - побачити документ можна у Спасо-Преображенському кафедральному соборі
На Волині мешканці села Садів зрізали замки в храмі УПЦ і захопили церкву
До ПЦУ приєдналася церква в селі Садів на Волині. Сьогодні у храмі віряни вперше провели богослужіння разом зі священиком православної церкви України. Спільно молитися селяни української православної церкви відмовилися. Чому?
На Волині селяни села Садів намагались зрізати замки в храмі УПЦ і силоміць захопити церкву
На Волині в селі Садів парафіяни Православної церкви України вдруге не змогли зайти у місцевий храм. Настоятель церкви, який належить до Української православної церкви, їх не пустив. Чому?
Вірян Тернопільщини залякують закриттям церкви УПЦ, якщо вони не перейдуть до ПЦУ
У селі Матвіївці, що на Тернопільщині, церкву хочуть підпорядкувати ПЦУ. Частина місцевих жителів обходять домівки селян, проводять опитування. Однак не всі представники громади "за"
Храм УПЦ на Одещині силою намагаються затягнути під юрисдикцію ПЦУ
Тривають конфлікти навколо релігійних громад. Цього разу протистояння сталося на Одещині - в селі Ярославка Саратського району. Чого побоюються парафіяни?